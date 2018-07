Berlin (dpa) - Kräftige Unwetter mit starkem Regen, Sturm und Hagel sind am Abend und in der Nacht über Deutschland hinweggezogen. Vielerorts wurden Straßen überschwemmt, Keller geflutet und Bäume umgeknickt. Besonders hart traf es Teile Bayerns, Baden-Württembergs und Hamburgs. Allein im Allgäu musste die Feuerwehr mehr als 100 Mal ausrücken. Die Hagelkörner seien bis zu fünf Zentimeter dick gewesen, sagte eine Polizeisprecher. In der Oberpfalz wurde ein Mann von einem Blitz getroffen, aber nicht verletzt. Auf vielen weiteren Straßen führte der starke Regen zu Unfällen. Verletzt wurde jedoch niemand.

