Berlin (dpa) - Eine Gewitterfront mit starkem Regen, Hagel und Sturmböen ist am Sonntagabend über Deutschland hinweggezogen und hat besonders in Bayern, Sachsen-Anhalt und Sachsen schwere Schäden angerichtet.

In Sachsen-Anhalt wurde am Morgen eine Frau leblos auf ihrem Grundstück gefunden. Das teilte die Polizei in Magdeburg mit. Zunächst war unklar, ob der Tod der Frau in Bernburg (Salzlandkreis) im Zusammenhang mit dem Unwetter steht. Ein Verwandter habe die 51-Jährige außerhalb des Hauses gefunden. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Mehrere Menschen wurden durch das Unwetter verletzt. Im oberfränkischen Forchheim wehte eine Böe eine 36-Jährige während der Fahrt von ihrem Motorrad herunter und verletzte sie leicht. Auf der Autobahn 14 nördlich von Halle schlossen Wasser- und Schlammmassen fünf Autos ein. Bei der Bergung wurde ein Mensch verletzt.

Im Salzlandkreis südlich von Magdeburg deckte eine Windhose Dächer ab und entwurzelte Bäume. In einigen Orten seien mehr als drei Viertel der Häuser betroffen, teilte die Polizei mit. Für die betroffenen Menschen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Auch in Berlin und Brandenburg, sowie im Südwesten Deutschlands gewitterte es teils heftig. Durch den starken Regen wurden Straßen und Grundstücke überschwemmt, Keller liefen voll Wasser. Mehrere Straßen mussten zeitweise gesperrt werden, auch im Zug- und Flugverkehr gab es Einschränkungen.