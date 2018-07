Offenbach (dpa) - Heute ist es wechselnd bewölkt mit teils auch heiteren Abschnitten. Anfangs regnet es im Süden, später im Nordwesten etwas. Die Höchsttemperatur liegt im Norden zwischen 18 und 21 Grad, sonst zwischen 21 und 24 Grad, am Oberrhein vereinzelt bis 26 Grad.

Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Der Wind weht im Süden schwach, sonst mäßig bis frisch aus Südwest mit Sturmböen an der Küste und in höheren Mittelgebirgslagen.

In der Nacht zum Dienstag ist es im Süden und Osten zum Teil nur gering bewölkt oder klar, zum Teil bildet sich Nebel. Im Norden und Westen ziehen zeitweise dichter Wolkenfelder durch, es bleibt aber meist trocken. Die Temperatur sinkt auf Werte zwischen 17 und 13 Grad, im Südosten bis 10 Grad. Der Wind weht im Bergland und an der See in Böen stark, vereinzelt auch stürmisch aus Südwest.