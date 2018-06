Tokio (dpa) - Ein über Japan wütender Taifun hat mindestens acht Menschen in den Tod gerissen. 33 Menschen wurden laut Behörden noch vermisst. Die Meteorologische Behörde warnte die Bewohner im Westen und anderen Teilen des fernöstlichen Inselreiches vor weiteren Überschwemmungen in Folge heftiger Regenfälle und Stürme. Die Behörden forderten zehntausende Bewohner auf, ihre Häuser zu verlassen und sich vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen.

