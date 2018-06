Ruhpolding (SID) - Dreifach-Olympiasieger Michael Greis will trotz seiner im Sommertraining erlittenen Sprunggelenksverletzung bei der Biathlon-WM 2012 im heimischen Ruhpolding (29. Februar bis 11. März) nach Edelmetall greifen. "Eine Medaille ist ein sehr großes Ziel", sagte der 35-Jährige. Nach einer Operation weger einer Syndesmose-Ruptur mit knöchernem Ausriss und drei Wochen Gips hat der Nesselwanger das Training leicht eingeschränkt wieder aufgenommen.

Der Weltcup-Auftakt im schwedischen Östersund (30. November bis 4. Dezember) könnte für den ehemaligen Gesamtweltcup-Gewinner noch zu früh kommen, doch anschließend in Hochfilzen "will ich unbedingt laufen". Greis, der sein Karriereende für die Zeit zwischen der WM und den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi ankündigte ("Dann wird er weg sein"), hat nach der Staffel-Pleite bei der WM 2011 im russischen Chanty Mansijsk für Ruhpolding ein zweites, großes Ziel: "Ich würde mich sehr freuen, wenn ich Schlussläufer sein könnte. Es wäre mir eine Ehre", sagte Greis. In Sibirien hatte Greis als Schlussläufer mit drei Strafrunden das deutsche Quartett um alle Medaillenchancen gebracht.