Köln (SID) - Die World Team Challenge der Biathleten wird zum 10. Mal in der Schalker WM-Arena ausgetragen. Die Veranstalter teilten am Freitag mit, dass die Jubiläumsveranstaltung am 29. Dezember durchgeführt wird. Dreifach-Olympiasieger Michael Greis (Nesselwang) hat seine Teilnahme an dem Mixed-Staffel-Wettbewerb gemeinsam mit Andrea Henkel (Großbreitenbach) bereits zugesagt.