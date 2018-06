Peking (dpa) - Die globale Wirtschaft rutscht nach den Befürchtungen von Weltbankpräsident Robert Zoellick «in diesem Herbst in eine neue Gefahrenzone».

«Die Finanzkrise in Europa ist eine Staatsschuldenkrise geworden, die ernste Auswirkungen auf die Währungsunion, Banken und die Wettbewerbsfähigkeit einiger Staaten hat», sagte Zoellick in einer Rede in Peking.

«Mein Land, die Vereinigten Staaten, muss die Probleme mit seinen Schulden, Ausgaben, der Steuerreform zur Förderung des Privatsektors und einer festgefahrene Handelspolitik anpacken.» In einer globalen Wirtschaft hätten die Entscheidungen, die in Europa, den USA und auch in China getroffen werden, Auswirkungen auf alle, sagte Zoellick auf einer Konferenz im chinesischen Staatsgästehaus Diaoyutai.

