Frankfurt/Main (dpa) - Wegen einer Bombendrohung ist der Handel an der Frankfurter Börse am frühen Abend kurz vor Börsenschluss unterbrochen worden. Nach Angaben der Polizei wurde der öffentlich zugängliche Teil des Gebäudes in der Frankfurter Innenstadt vom Sicherheitsdienst geräumt. Die Drohung sei allerdings sehr vage gewesen. Die Polizei suchte mit Spürhunden nach möglichen Sprengsätzen. Der Computerhandel der Deutschen Börse war von der Unterbrechung des Handels nicht betroffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.