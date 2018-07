Frankfurt/Main (dpa) - Brüssel wird eine Fusion von Deutscher Börse und der Börse in New York nur unter Auflagen genehmigen. Das steht fest, nachdem die EU-Kommission ihre Bedenken in der Sache nun auch offiziell mitgeteilt hat. Welche Vorgaben Brüssel machen wird, ist noch unklar. Die Kommission sorgt sich, dass die Super-Börse den Derivatemarkt in Europa monopolisieren könnte. Die Deutsche Börse und die NYSE Euronext wollen bis Jahresende zum größten Börsenbetreiber der Welt fusionieren. Als oberste Kartellbehörde muss die EU-Kommission den Schritt genehmigen.

