New York (SID) - Der deutsche Torhüter Frank Rost hat mit seinem Klub in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS die Siegesserie von Los Angeles Galaxy um Superstar David Beckham gestoppt und einen weiteren Schritt Richtung Play-off-Teilnahme gemacht. Mit Red Bull New York gewann Rost 2:0 (1:0) gegen das Spitzenteam der MLS, der frühere Nationalkeeper parierte unter anderem einen Freistoß von Beckham glänzend. Das zuvor viermal in Folge siegreiche Team aus LA hatte die Teilnahme für die Meisterrunde zuvor schon gesichert.

Die Tore für New York erzielten vor mehr als 25.000 Zuschauern Luke Rodgers (31.) und Thierry Henry (60.). Der französische Welt- und Europameister schloss mit seinem 14. Saisontor an der Spitze der Torschützenliste zu Dwayne De Rosario (DC United) auf.