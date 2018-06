Augsburg (dpa) - Der frühere Verteidigungsstaatssekretär Ludwig-Holger Pfahls hat nach eigenen Angaben ein Millionenvermögen im Ausland versteckt. Die Summe von rund 2,1 Millionen Euro müsse auf Konten auf den Bahamas, in der Schweiz und in Luxemburg liegen. Das gab der 68-Jährige zu Beginn seines Prozesses vor dem Landgericht Augsburg zu. Pfahls steht unter anderem wegen Bankrotts, Steuerhinterziehung und Erpressung vor Gericht. Nach Überzeugung der Ermittler hat der einstige CSU-Politiker frühzeitig begonnen, sein Vermögen von mehr als vier Millionen Euro in Sicherheit zu bringen.

