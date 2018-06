Inhalt Seite 1 — Apple enttäuscht Hoffnung auf neues Super-iPhone Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cupertino/Seoul (dpa) - Apple hat mit seinem neuen iPhone die hochgesteckten Erwartungen vieler Fans und Anleger enttäuscht. Statt eines radikal neuen iPhone 5 wurde am Dienstag das iPhone 4S vorgestellt, eine Weiterentwicklung des aktuellen Modells.

Das neue Telefon hat einen schnelleren Prozessor, eine verbesserte Kamera mit einer Auflösung von 8 Megapixel und eine runderneuerte Antennen-Technik. Es kommt am 14. Oktober auf den Markt. Samsung nutzte die Vorstellung des neuen Geräts sogleich für eine Attacke im weltweiten Patentkrieg der beiden Unternehmen.

Die Südkoreaner wollen den Verkauf des iPhone 4S in Frankreich und Italien blockieren. Man werde bei Gerichten in Paris und Mailand eine Einstweilige Verfügung beantragen, teilte der Elektronikhersteller am Mittwoch in Seoul mit. In dem Konflikt hatte Apple zuletzt ein Verkaufsverbot des Samsung-Tablets Galaxy Tab 10.1 in Deutschland erwirkt. Demnächst steht zudem in Kalifornien ein großer Prozess mit gegenseitigen Ideenklau-Vorwürfen an.

Nachdem sich Apple mehr als ein Jahr Zeit für eine neue iPhone-Generation gelassen hatte, hatten viele von der ersten Produkt-Präsentation des neuen Apple-Chefs Tim Cook den ganz großen Wurf erwartet, zum Beispiel ein noch dünneres Telefon mit größerem Bildschirm und einem NFC-Chip für mobile Bezahldienste.

Im Fokus stand am Dienstag stattdessen vor allem die Software. Eine neue Schlüsselfunktion des neuen Smartphones ist der intelligente «persönliche Assistent» Siri, der mit Stimmbefehlen gesteuert wird.

Apple-Manager Phil Schiller demonstrierte die Funktion auf der Bühne des Apple-Hauptquartiers in Cupertino. Auf die Frage nach der aktuellen Wettervorhersage zeigte das Telefon das Wetter für San Francisco an. Und auf die Frage nach der Uhrzeit in Paris eine Uhr mit der richtigen Zeit. Sagt man dem Telefon «Wecke mich um 6.00 Uhr morgens», stellt es automatisch einen Wecker. Ebenso sucht der Assistent etwa nach Restaurants oder Routen zum vorgegebenen Ziel. Siri versteht zunächst Englisch, Deutsch und Französisch. Apple nutzt dabei eine Entwicklung der übernommenen Startup-Firma Siri zur Sprachsteuerung.

Zum Start des nächsten iPhone bringt das neue Betriebssystem iOS 5 zahlreiche zusätzliche Funktionen und Verbesserungen. Es kommt am 12. Oktober heraus, ebenso wie der Online-Speicherdienst iCloud, mit dem Apple den Datenfluss zwischen verschiedenen Geräten radikal vereinfachen will. Der Musik-Dienst iTunes Match, der die Musik-Kollektion eines Nutzers aus dem Netz abrufbar macht, startet in den USA Ende Oktober.