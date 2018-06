NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Mittwoch moderat zugelegt. Überraschend gute US-Konjunkturdaten sorgten dafür, dass die Gemeinschaftswährung ihre zwischenzeitlichen Verluste wieder mehr als ausgleichen konnte. Im New Yorker Geschäft wurden zuletzt 1,3370 Dollar für einen Euro gezahlt. Am Morgen war er im asiatischen Handel noch bis auf 1,3262 Dollar gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittag auf 1,3337 (Dienstag: 1,3181) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7498 (0,7587) Euro.

Händler sahen Rückenwind darin, dass die Hoffnung auf Fortschritte in der Eurozone die Nachfrage nach dem Dollar als "sicheren Hafen" eindämme. "Die Reaktionen auf die Herabstufung der Bonität Italiens waren bereits im frühen Handel abgearbeitet", sagte Devisenexperte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Im Laufe des Nachmittags hätten dann gute Daten vom US-Arbeitsmarkt und eine unerwartet schwache Eintrübung der Stimmung amerikanischer Einkaufsmanager im Dienstleistungssektor dem Euro Auftrieb verliehen. Ein weiterer Finanzmarktexperte wertete dies als Anzeichen dafür, dass in den USA nach wie vor nur eine wirtschaftliche Verlangsamung anstatt einer Rezession zu verspüren ist.

Zusätzlich nannte Umlauf die Aussagen des Europa-Direktors des Internationalen Währungsfonds (IWF), Antonio Borges, als wichtige Unterstützung für die Gemeinschaftswährung. Borges hatte in Aussicht gestellt, dass der IWF der EZB und dem Euro-Rettungsfonds EFSF Schützenhilfe beim Aufkauf von Anleihen aus Euro-Krisenländern geben könnte und so für Entspannung an den Finanzmärkten gesorgt.