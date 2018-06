Tel Aviv (dpa) - Der israelische Wissenschaftsminister Daniel Hershkowitz hat am Mittwoch hoch erfreut auf die Auszeichnung eines Israelis mit dem Nobelpreis für Chemie reagiert.

Die Preisverleihung an Daniel Shechtman beweise, «dass Israel eine Supermacht im Bereich der Wissenschaft und Technologie ist», sagte Hershkowitz nach Angaben des israelischen Rundfunks. Der Minister ist selbst Professor für Mathematik an der Technischen Hochschule in Haifa, zu der auch Shechtman gehört. Erst vor zwei Jahren war die Israelin Ada Jonath mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet worden.

