Berlin (dpa) - Und sie dreht sich doch. Schon Galileo Galilei stand vor dem existenziellen Problem, mit dem der israelische Physiker Dan Shechtman (70) jahrelang zu kämpfen hatte: Niemand glaubte ihm, statt Anerkennung gab es Hohn und Anfeindungen.

Denn so unorthodoxe Kristall-Strukturen, wie Shechtman sie 1982 durch Zufall in seinem Elektronenmikroskop erblickte, kamen in keinem Lehrbuch vor - durfte sie also nicht geben. Aber Shechtman hielt fest an seiner Beobachtung. Jetzt bekam er dafür den Chemie-Nobelpreis. Shechtman gab zu, «sehr, sehr lange» auf diese Auszeichnung gewartet zu haben.