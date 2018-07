Cupertino (dpa) - Apple-Gründer Steve Jobs, einer der großen Visionäre der Computer-Ära, ist tot. Der 56-Jährige starb am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 56 Jahren, wie Apple mitteilte.

Steve Jobs hat in den vergangenen 35 Jahren den Alltag so stark verändert wie wenige andere Unternehmer. Er trug dazu bei, dass heute in fast jedem Haushalt ein Computer steht. Unter seiner Federführung entstanden auch das iPhone-Handy, der Tablet-Computer iPad und die iPod-Player.

Die Nachricht von Jobs' Tod löste weltweite Anteilnahme aus. Online-Dienste wie Facebook und Twitter wurden überschwemmt von Trauerbekundungen, Prominente wie US-Präsident Barack Obama und Microsoft-Chef Bill Gates würdigten Jobs als großen Visionär. Vor seinem Haus im kalifornischen Palo Alto versammelten sich trauernde Nachbarn und Fans.

Jobs litt an Krebs, 2004 wurde ihm ein Tumor an der Bauchspeicheldrüse entfernt, 2009 bekam er eine neue Leber. Er sei an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben, berichtete die «New York Times» unter Berufung auf einen Freund der Familie.

Jobs hatte ein untrügliches Gespür für den Markt und die Wünsche der Kunden: Apple hat zwar weder den MP3-Spieler noch das Smartphone noch den Tablet-Computer erfunden, aber all diesen Geräteklassen mit dem iPod, dem iPhone und dem iPad erst zum Durchbruch verholfen. Und wie kaum ein anderer verstand es Jobs immer geschickt, die Neuheiten als großes Ereignis zu zelebrieren.

Anfang dieses Jahres hatte Jobs erneut eine Auszeit wegen Krankheit genommen, aus der er nicht mehr zurückkehren sollte. Ende August gab er die Konzernführung an seinen langjährigen Mitstreiter Tim Cook ab und wechselte an die Spitze des Apple-Aufsichtsrates.

Jobs' Gesundheit wurde von den Anlegern lange intensiv verfolgt. Ging es ihm schlechter, sackte der Apple-Aktienkurs oft ab. In jüngster Zeit schöpfte die Börse aber mehr Vertrauen in die Manager um Jobs und sein Abschied von der Konzernspitze hatte keinen Einfluss auf den Aktienkurs. Auch vorbörslich am Donnerstag gab es zunächst nur ein minimales Minus von 0,27 Prozent.