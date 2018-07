Wenige Menschen haben den Alltag des modernen Menschen so beeinflusst wie er: Steve Jobs verhalf Geräten wie PC, MP3-Spieler, Smartphone und Tablet-Computer zum Durchbruch. Jetzt ist der Apple-Mitbegründer im Alter von nur 56 Jahren gestorben.

Cupertino (dpa) - Einer der größten Visionäre des Computerzeitalters ist tot. Apple-Mitbegründer Steve Jobs starb am Mittwoch im Alter von nur 56 Jahren, wie das Unternehmen in Cupertino bei San Francisco bestätigte.

Steve Jobs trug dazu bei, dass heute in fast jedem Haushalt ein Computer steht. Unter seiner Federführung entstanden auch der Musikspieler iPod, das Mobiltelefon iPhone und der Tabletcomputer iPad.

Jobs litt an Krebs, 2004 wurde ihm ein Tumor an der Buchspeicheldrüse entfernt, 2009 bekam er eine neue Leber. Anfang dieses Jahres hatte er erneut eine Auszeit wegen Krankheit genommen aus der er nicht mehr zurückkehren sollte. Ende August gab Jobs die Konzernführung an seinen langjährigen Mitstreiter Tim Cook ab und wechselte an die Spitze des Apple-Aufsichtsrates.

Jobs hatte ein untrügliches Gesprüch für den Markt und die Wünsche der Kunden: Apple hat weder den MP3-Spieler noch das Smartphone noch den Tablet-Computer erfunden, aber all diesen Geräteklassen mit dem iPod, dem iPhone und dem iPad erst zum Durchbruch verholfen. Und wie kaum ein anderer verstand es Jobs immer geschickt, die Neuheiten als Ereignis zu zelebrieren.

Jobs' Gesundheit wurde von den Anlegern lange intensiv verfolgt. Ging es ihm schlechter, sackte der Apple-Aktienkurs oft ab. In jüngster Zeit schöpfte die Börse aber mehr Vertrauen in die Manager um Jobs und sein Abschied von der Konzernspitze hatte keinen Einfluss auf den Aktienkurs.

Die Todesnachricht erschien am Mittwochabend (Ortszeit) im Internetauftritt von Apple. Die Startseite zeigte zunächst nur ein großes Bild des langjährigen Chefs mit den Lebensdaten 1955 und 2011. Jobs schaute den Betrachter von dem Schwarzweißbild nachdenklich an. Er trug auf dem Foto den für ihn typischen schwarzen Rollkragenpullover. Es ist das Titelbild seiner ersten autorisierten Biografie, die im November erscheint. Der Termin wurde erst kürzlich von kommendem März vorgezogen.