Inhalt Seite 1 — Hintergrund: Steve Jobs in seinen eigenen Worten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Apple-Gründer Steve Jobs galt als Marketing-Genie und konnte sein Publikum mit wenigen Sätzen in Bann ziehen. Hier eine Auswahl seiner markantesten Zitate:

«Es ist besser, ein Pirat zu sein, als in die Navy zu gehen.» (1983 zu Entwicklern des Apple Macintosh)

«Der für die meisten Leute zwingendste Grund, sich daheim einen Computer zu kaufen, wird darin bestehen, ihn in ein landesweites Kommunikationsnetz einzubinden. Wir stehen gerade am Anfang einer Entwicklung, die für die meisten Leute ein wahrlich bemerkenswerter Durchbruch sein wird - so bemerkenswert wie das Telefon.» (1985 in einem Interview der Zeitschrift «Playboy»)

«Der Computer ist das bemerkenswerteste Werkzeug, das wir je bekommen haben. Er ist so wie ein Fahrrad für unseren Geist.» (1990, im Dokumentarfilm «Memory and Imagination»)

«Der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein, hat für mich keine Bedeutung. ... Wirklich wichtig ist mir, dass ich abends vor dem Schlafengehen sagen kann, dass wir etwas Wunderbares getan haben.» (1993, in einem Interview der Zeitung «The Wall Street Journal»)

«Ein Teil des Macintosh-Erfolgs bestand darin, dass die Leute, die daran gearbeitet haben, Musiker, Dichter, Künstler, Zoologen und Historiker waren, die zufällig auch die besten Computerwissenschaftler der Welt waren.» (1996, in einer Fernsehdokumentation des Fernsehsenders PBS)

«Hier geht es um die Verrückten. Die Außenseiter. Die Rebellen. Die Störenfriede. Das Runde im Eckigen. Diejenigen, die die Dinge anders betrachten. Sie mögen keine Regeln. Und sie haben keinen Respekt für den Status quo. ... Sie bringen die Menschheit voran. Und während einige sie als verrückt betrachten mögen, sehen wir hier das Genie.» (1997, als Aussage von Apple in der Werbekampagne unter dem Motto «Think Different» verwendet)