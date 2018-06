Inhalt Seite 1 — Prominente trauern um Apple-Mitbegründer Jobs Seite 2 Auf einer Seite lesen

Cupertino (dpa) - Schock und Trauer in Hollywood nach dem Tod von Steve Jobs. Viele Prominente aus dem Showbusiness taten ihre Gefühle nach dem Tod des Apple-Mitbegründers mit Twitter-Botschaften kund. Als Mitbegründer des Animationsstudios Pixar und größter Aktionär von Disney war Jobs mit der Filmbranche eng verbunden.

- «Steve hat den Kalifornischen Traum jeden Tag seines Lebens gelebt und er hat die Welt verändert und uns alle inspiriert. Danke Steve» Arnold Schwarzenegger, Schauspieler und kalifornischer Ex-Gouverneur

- «Traurig wegen Steve Jobs. Ebenbürtig mit Henry Ford, Carnegie und Edison.» Alec Baldwin, Schauspieler

- «Die Welt hat heute einen wahren Visionär verloren. Denk anders.» Kevin Spacey, Schauspieler

- «Während die Nachricht von Steve Jobs Tod die Runde macht, ist jedem in der Menge klar, dass seine Erfindungen solche Bewegungen wie diese möglich machen». Regisseur Michael Moore von einer Großdemonstration in New York

- «Wir haben heute einen Mann mit echtem Vorstellungsvermögen verloren. Mein Beileid für die ganze Apple-Familie.» «Cowboys & Aliens»-Regisseur Jon Favreau

- «Verdammt. Ruhe in Frieden Steve Jobs. Danke für all die Sachen, die du uns gegeben hat. Das Leben ist kurz. Tobe dich aus.» US-Rocker Benji Madden