Berlin/London (dpa) - Der Tod von Apple-Gründer Steve Jobs hat am Donnerstag die Welt bewegt. Staats- und Regierungschefs, Unternehmer, Filmstars und zahllose Internet-Nutzer waren vereint in der Trauer um den früh verstorbenen High-Tech-Pioniers wie in der Würdigung seines Werks. Hier eine Auswahl von Stimmen:

«Die Welt hat einen Visionär verloren.» (US-Präsident Barack Obama)

«Er war so etwas wie eine Ikone.» (Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler)

«Sicher ist, dass Jobs mit seinen Ideen und seinem Geschäftssinn unsere Lebens- und Arbeitswelt verändert hat wie wenige andere.» (Regierungssprecher Steffen Seibert)

«Steve Jobs hat die Art und Weise verändert, wie wir arbeiten und spielen; ein kreatives Genie, das schmerzlich vermisst werden wird. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.» (der britische Premierminister David Cameron)

«Steve war ein außergewöhnlicher und kreativer Mensch, eine Inspiration und ein Erfinder, der daran glaubte, dass die Welt mit der Kraft der Ideen verändert werden kann. Er hat das Leben der Menschen mit seiner Vorstellungskraft und seiner Zielstrebigkeit so sehr verändert wie niemand sonst im frühen 21. Jahrhundert.» (der frühere britische Premierminister Tony Blair)

«Steve Jobs war ein kreatives Genie, das in der Wirtschaft Wände eingerissen und Türen in den Köpfen der Menschen geöffnet hat.» (der irische Premierminister Enda Kenny)