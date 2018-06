Washington (dpa) - Der Tod des Apple-Mitbegründers Steve Jobs hat in den USA Trauer und Bestürzung ausgelöst. Jobs starb im Alter von 56 Jahren. Apples neuer Chef Tim Cook schrieb in einer E-Mail an seine Angestellten, Apple habe einen Visionär verloren. Der frühere Microsoft-Chef Bill Gates erklärte, auf der Welt gebe es wenige, die einen so tiefgreifenden Einfluss wie Jobs gehabt hätten. Der New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg meinte, Amerika habe ein Genie verloren, an das man sich erinnere wie an Edison und Einstein.

