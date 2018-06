Washington (dpa) - Als Steve Jobs 2007 der Welt das iPhone vorstellte, verkündete er voller Stolz: «Apple hat das Telefon neu erfunden.» An Selbstbewusstsein und Gespür, dass seine Produkte die Welt verändern, hat es dem Mann mit dem schwarzen Rollkragenpullover nie gefehlt.

Mit den coolen Produkten, die den Apfel als Markenzeichen tragen, hat Jobs nicht nur eines der faszinierendsten Kapitel der modernen Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Mit den Apple-Rechnern, dem iPod und vor allem dem iPhone und dem iPad trieb er die PC- und Internet-Revolution voran wie kaum ein anderer.

Nur den Kampf gegen den Krebs hat er verloren - Jobs, der sich erst Ende August von der Unternehmensspitze zurückgezogen hatte, wurde nur 56 Jahre alt.

«Die Welt hat einen faszinierenden Menschen verloren»,, würdigte Apple seinen Mitbegründer. «Die, die das Glück hatten, ihn zu kennen und mit ihm zu arbeiten, haben einen Freund und Mentor verloren. Steve lässt ein Unternehmen zurück, wie nur er es aufbauen konnte und das immer in seinem Geiste arbeiten wird.» Das beeindruckendste Kompliment kam von Bill Gates, mit dem sich Steve Jobs ein halbes Leben lang im Wettbewerb gegenüber stand: «Die Welt sieht selten jemanden, der so tiefgreifende Spuren hinterlassen hat wie Steve. Die Auswirkungen werden noch für viele kommende Generationen zu spüren sein.»

Jobs, der als Adoptivkind in Kalifornien aufwuchs, entwickelte früh ein Interesse für Computertechnik. Obwohl sich seine Eltern das College nicht leisten konnten, ging er zu Uni, um sich dort mit schönen Künsten und Kalligraphie zu beschäftigen. An der Universität hielt er es aber nicht einmal ein Jahr aus. Stattdessen stieg heuerte er beim Videospiele-Hersteller Atari an, nebenbei entwickelte er Interesse für Buddhismus und machte eine spirituelle Indien-Reise. Mit seinem Freund Steve Wozniak hob er 1976 die Firma Apple aus der Taufe. «Woz» war das Genie hinter der Entwicklung der ersten Apple-Computer, Jobs setzte die Vision in die Wirklichkeit um.

Der erste Apple-Rechner wurde in der Garage von Jobs' Eltern entwickelt. Ziel war es, PC-Rechner so zu gestalten, dass sie für den Benutzer einfacher zu bedienen sind. Bis zuletzt war dies eines der ganz großen Apple-Erfolge: Die Geräte sehen nicht nur ästhetisch aus - sie sind auch derart einfach zu handhaben, dass selbst Laien keine Gebrauchsanweisung brauchen.

Der Erfolg der ersten Apple-Computer machte Jobs schnell zum Millionär - doch sein steiler Aufstieg fand ein abruptes Ende. 1984 stellte er noch triumphal den Apple Macintosh vor, den ersten erfolgreichen Computer mit einer grafischen Bedienungsoberfläche. Doch im Jahr darauf wurde er nach einem Strategiestreit und geschäftlichen Problemen aus seiner Firma gedrängt.