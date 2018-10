Athen (dpa) - Das öffentliche Leben in Griechenland hat sich wieder normalisiert. Gestern hatten Streiks das Land weitgehend lahmgelegt. Weil die Fluglotsen nicht arbeiteten, konnte kein Flugzeug starten oder landen. Seit Mitternacht sind die Lotsen an ihre Arbeitsplätze zurückgekehrt. Die Streiks richten sich gegen die geplanten Massenentlassungen im öffentlichen Dienst im Zuge der Sparmaßnahmen. Am Abend wird Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler mit einer Delegation deutscher Unternehmer in Athen erwartet.

