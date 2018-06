Athen (dpa) - In Griechenland haben tausende Menschen gegen die Sparmaßnahmen der Regierung demonstriert. Um die Mittagszeit hatten sich in Athen nach Polizeiangaben etwa 10 000 Demonstranten versammelt. Vereinzelt gerieten Polizei und Demonstranten aneinander. Schulen und Ministerien blieben geschlossen. Die Fluglotsen wollten ihren 24-Stunden-Ausstand um 23.00 Uhr unserer Zeit beenden. Angesichts der verheerenden Staatsverschuldung will die griechische Regierung unter anderem 30 000 Staatsbedienstete entlassen.

