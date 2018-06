Inhalt Seite 1 — EZB flutet Banken mit billigem Geld: Leitzins stabil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Berlin (dpa) - Die Europäische Zentralbank greift den Finanzinstituten massiv unter die Arme: Um die Banken vor dem Sog der Schuldenkrise zu schützen, packt die EZB ihre Kriseninstrumente wieder aus und pumpt billiges Geld in das System - mit langen Laufzeiten und in unbegrenzten Mengen.

Damit soll ein Austrocknen des Kreditmarktes verhindert werden. Gleichzeitig hielt Jean-Claude Trichet auf seiner letzten Pressekonferenz als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Berlin den Forderungen nach einer Zinssenkung stand.

Zwar steht als Folge der Staatsschuldenkrise die Rezession vor der Tür. Doch der scheidende Währungshüter kann die Zinsen nicht senken, um die Konjunktur anzukurbeln: Die Inflation ist zu hoch.

Der EZB-Rat beschloss, den Leitzins im Euro-Raum bei 1,5 Prozent zu belassen. Das von Ökonomen geforderte Abschiedsgeschenk, die jüngsten Zinserhöhungen von 1,0 auf nun 1,5 Prozent zurückzunehmen, blieb damit aus. Bei einer Inflation von 3,0 Prozent hätte das wohl auch die Glaubwürdigkeit der Währungshüter untergraben, deren wichtigstes Ziel stabile Preise sind - zumal sie die Zügel erst im Juli angezogen hatten, wie Commerzbank-Ökonom Michael Schubert betont.

Die Teuerung liegt auf dem höchsten Stand seit drei Jahren und weit über dem Zielwert der Währungshüter. «Wir haben nur eine Nadel im Kompass. Wir müssen Preisstabilität garantieren», sagte Trichet im Laufe seiner achtjährigen Amtszeit immer wieder. Auch am Donnerstag machte er deutlich, dass die zahlreichen Sondermaßnahmen wie etwa Anleihenkäufe klammer Euroländer daran nichts ändern: «Wir haben in den vergangenen Jahren Preisstabilität gewährleistet, und werden das auch in den kommenden Jahren tun. Hier sind wir absolut glaubwürdig.»

Ökonomen erwarten, dass die EZB die Zinspause unter ihrem neuen Präsidenten Mario Draghi bald beenden wird. Schließlich seien die Frühindikatoren eingebrochen und nicht mehr weit von Niveaus entfernt, in denen die Wirtschaft in der Vergangenheit geschrumpft war, erklärte Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer.

Auch Trichet zeichnete ein düsteres Bild von der Konjunktur im Euroraum in den kommenden Monaten: «Der Wirtschaftsausblick ist weiterhin mit besonders hoher Unsicherheit und verstärkten Abwärtsrisiken behaftet», sagte er. Für die zweite Jahreshälfte erwarte er ein moderates Wachstum - nach einer leichten Abschwächung im zweiten Quartal.