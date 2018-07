New York (dpa) - Gegen die Macht der Banken in den USA haben am Mittwoch mehrere Tausend Menschen am New Yorker Rathaus protestiert. In Sprechchören forderten die Demonstranten höhere Steuern für Konzerne und für Reiche und einen Umbau des Sozialsystems zugunsten ärmerer Schichten, Bildung und Umwelt.

Einzelne Polizisten schätzten die Menge auf 5000 bis 7000 Menschen, offizielle Schätzungen gab es zunächst noch nicht.

Den einigen Dutzend Aktivisten der Aktion «Occupy the Wall Street» hatten sich Gewerkschaften und selbst Nachbarschafts- und Mietervereine angeschlossen. Ihnen allen ist die Macht der Banken zu groß und deren Beitrag zur Beilegung der Wirtschaftskrise zu gering. Auch in anderen Städten gab es Proteste.

Die Demonstranten trugen Plakate mit Aufschriften wie «Besteuert Wall Street», «Lasst die Banken zahlen» oder «Die Reichen sollen ihren gerechten Anteil zahlen» mit sich. Es waren aber auch einige Dutzend Plakate zu sehen mit Aufschriften wie «Sozialismus ist für alle gut» oder «Wir kämpfen für Sozialismus».

An den Demonstrationen beteiligen sich inzwischen der große Gewerkschaftsverband AFL-CIO und viele Einzelgewerkschaften. Auch lokale Gruppen wie Vereinigungen von Krankenschwestern, Lehrern und anderen Berufsgruppen sind dabei. Ihren Anfang nahm die Bewegung vor gerade einmal drei Wochen mit der Aktion «Occupy the Wall Street».

Occupy Wall Street

