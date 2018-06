Akron (USA) (SID) - Basketball-Superstar LeBron James vom den Miami Heat denkt im Falle eines andauerndes Arbeitskampfes in der nordamerikanischen Profiliga NBA über einen zeitweiligen Wechsel zum Football nach. "Bin gerade mit dem Training mit dem Football-Team fertig. Hat sich großartig angefühlt, wieder auf dem Feld zu stehen. Soll ich?", twitterte James nach einer Einheit mit seiner ehemaligen Highschool-Mannschaft St. Vincent - St. Mary's.

Am Dienstag absolvierte der siebenmalige Allstar überraschend das Training mit dem Team in seiner Heimatstadt Akron im US-Bundesstaat Ohio und heizte damit Spekulationen über ein mögliches Engagement in der National Football League (NFL) an. James spielte bereits zu Schulzeiten neben Basketball erfolgreich bei den "Fighting Irish" auf der Position des Wide Receivers Football. Die Überzeugung, dass der 26-Jährige ein mehr als passabler Akteur auf dem Rasen sein könnte, hält sich bereits seit Jahren.

In der NBA wird zwischen Liga und der Spielergewerkschaft NBPA momentan über einen neuen Tarifvertrag verhandelt. Da die Gespräche bereits seit Anfang Juli andauern, ist ein verspäteter Saisonstart sehr wahrscheinlich und die Profis schauen sich deshalb nach Alternativen um. Die 114 Vorbereitungsspiele vor dem geplanten Auftakt am 1. November wurden bereits abgesagt. Die vorentscheidenden Verhandlungen sollen am 10. Oktober in New York stattfinden.