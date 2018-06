Heppenheim (SID) - Ein kleines Frühstück, dann Daumendrücken vor der Leinwand und zum krönenden Abschluss ein Autokorso durch Heppenheim: So sieht für viele Fans des alten und wohl auch neuen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel der Sonntagmorgen aus. Der "Erste Sebastian Vettel Fanklub" wird den voraussichtlich letzten Schritt des Red-Bull-Piloten zum zweiten Titel in Folge beim Public Viewing in einem Heppenheimer Autohaus verfolgen. "Wenn es dann klappt, werden wir mit unserem Fanbus den Autokorso anführen. Das ist von der Polizei schon genehmigt", sagte Thorsten Paschke, Schatzmeister des Fanclubs, dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Schom um 7.00 Uhr, eine Stunde vor dem Start des Großen Preises von Japan in Suzuka, beginnt de Veranstaltung in Vettels Heimatstadt. Für Frühstück ist ebenso gesorgt wie für Kinderbetreuung mit Bobby-Cars und einer Kartbahn. Die Großen unter den Vettel-Fans kommen bei Beschleunigungsfahrten in Renntaxis auf ihre Kosten. Dafür wird extra die Straße vor dem Veranstaltungsort gesperrt. "Wir freuen uns über jeden, der kommt", sagte Paschke. In der Halle gibt es vor der Leinwand auch überdachte Plätze.