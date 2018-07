Inhalt Seite 1 — Hiddink: Sieg wäre Traumergebnis - Stolz auf Özil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Istanbul (dpa) - Für den türkischen Nationaltrainer Guus Hiddink wäre ein Sieg gegen Deutschland ein «Traumergebnis», und die Spieler loben sogar den verlorenen Sohn Mesut Özil:

In der Türkei ist der Respekt vor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Istanbul riesig. «Deutschland ist ein gewaltiger Gegner. Drei Punkte wären ein Traumergebnis. Ein Punkt wäre auch schon sehr gut», sagte Hiddink auf einer Pressekonferenz.

Der Niederländer räumte Deutschland vor dem prestigeträchtigen Duell sogar gute Chancen auf den Europameistertitel ein. «Deutschland ist nicht nur in der Gruppe Favorit, sondern für die Endrunde», zitierte die türkische Zeitung «Habertürk» Hiddink in ihrer Online-Ausgabe. Deutschland sei sehr stark und gebe sich nicht leicht geschlagen. «Gegen so ein Team zu spielen ist nicht leicht.»

Allerdings muss das türkische Team gegen die «Panzer», wie die deutschen Nationalspieler traditionell bezeichnet werden, unbedingt punkten. Schließlich soll im Fernduell mit den Belgiern um Gruppenplatz zwei die Konkurrenz auf Distanz gehalten werden. Nach dem Bestechungsskandal in der Süper Lig will der türkische Fußball zudem das Tal der Tränen hinter sich lassen. Die Medien sind dementsprechend angestachelt.

«Der Vernichtungsplan», schrieb die Sportzeitung «Fanatik» einen Tag vor dem Spiel über eine mögliche Aufstellung. Besonders die Deutsch-Türken werden als Trumpfkarte gehandelt. Hamit Altintop habe «das Passwort rausgerückt», um den deutschen Code zu knacken, ergänzte das gleiche Blatt. «Bei uns werden sie erstmals eine Niederlage schmecken. Wir haben die Macht dazu», sagt der ehemalige Bundesliga-Profi Altintop (Real Madrid).

Das Spiel werde für die türkische Nationalmannschaft sicher ein schwieriger Test, meint die türkische Zeitung «Hürriyet». Fast beschwörend schreibt das Blatt: «Wir glauben, wir werden gewinnen.» Trainer, Spieler und Medien setzen vor allem auf den Heimvorteil und hoffen, dass die türkischen Fans die mehr als 50 000 Zuschauer fassende, neue Arena im Norden Istanbuls in einen Hexenkessel verwandeln.

Neben Altintop stehen im türkischen Kader auch noch die Deutsch-Türken Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Mehmet Ekici (Werder Bremen), Tunay Torun (Hertha Berlin) und Gökhan Töre (Hamburger SV). Bei Toprak kämpft der türkische Verband aber noch um die Freigabe.