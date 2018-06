Inhalt Seite 1 — Löw gegen Türkei im Dilemma - Wirbel um Özil Seite 2 Auf einer Seite lesen

Istanbul (dpa) - Verletzungssorgen, Wirbel um Özil, fehlende Anspannung - Joachim Löw steckt vor dem Duell mit den heißblütigen Türken im Dilemma.

Für den Gastgeber geht es im Galatasaray-Stadion mit über 50 000 Fans im Rücken um alles in der EM-Qualifikation, während das Ergebnis für Gruppensieger Deutschland zweitrangig ist. «Das hat keinen Einfluss auf die Gesamtentwicklung. Die Ergebnisse jetzt spielen für die EM im nächsten Jahr nicht die Hauptrolle», sagte Löw in Istanbul. Seinen 50. Sieg als Bundestrainer wünscht er sich trotzdem: «Wir wollen hier gewinnen, aber das wird eine große Herausforderung.»

Löw muss am Freitag ein schwieriger Balanceakt gelingen: Er muss bei den angeschlagenen Top-Kräften Mesut Özil (Achillessehnenreizung), Miroslav Klose (Bluterguss am Knie) und Mario Gomez (Adduktorenprobleme) das Risiko eines Einsatzes abwägen und gleichzeitig einem befürchteten Leistungsabfall vorbeugen. Er setzte sogar zusätzlich ein halbstündiges Training an, damit seine Spieler «in die Gänge kommen».

Die Verletzungsprobleme hatten schon zuvor für einen «dezimierten Trainingsprozess» gesorgt, wie Löw anmerkte. Als «völlig offen» bezeichnete der 51-Jährige den Einsatz von Özil, Klose und besonders Gomez - «und das sage ich nicht, um zu täuschen», versicherte der Bundestrainer bei seiner Pressekonferenz im Mannschaftshotel unweit des Tag und Nacht belebten Taksim-Platzes ausdrücklich.

Rund um Özil, dessen möglicher erster Auftritt im deutschen Nationaltrikot in der Türkei heftige Emotionen auslöst, kursieren am Bosporus die wildesten Gerüchte. Löw musste sogar einheimische Medien dementieren, die Özil zitierten, dass dieser im Heimatland seiner Eltern lieber nicht spielen wolle. «Dem war nicht so», widersprach Löw energisch, «Mesut wollte und will unbedingt spielen.» Allein die «erheblichen Achillessehnenprobleme» des Real-Stars könnten das verhindern, beteuerte Löw.

Özil selbst äußerte sich nur in einem Interview des DFB. Die Aussagen hörten sich eher nach einem Ausfall an: «Im Moment bin ich nicht fit. Ich habe Schmerzen.» Aber kneifen würde er nicht, stellte der 22-Jährige klar: «Ich habe keine Angst.» Mit Pfiffen der türkischen Fans könne er umgehen: «Die machen mir nichts aus.»

Özils Mitwirken würde die Atmosphäre im Stadion anheizen - sein Ausfall die deutsche Elf erheblich schwächen. Beim 3:0-Hinspielsieg in Berlin trotzte der Real-Star den Anfeindungen der vielen türkischen Anhänger, glänzte als Regisseur und als still jubelnder Torschütze. «Er spielt die tödlichen Pässe, da ist er genial», schwärmte Löw. «Unsere Spieler in der ersten Reihe profitieren immens von Mesut.» Als erste Alternative für Özil benannte der Bundestrainer den Dortmunder Mario Götze. «Er kann das.»