Köln (dpa) - Vor zehn Jahren im Sommer war es ein Ohrwurm: das Lied «Sonnendeck» des Kölner Indie-Popstars Peter Licht. Jetzt gibt es wieder neue Musik von dem Künstler, der sich ungern zeigt.

Das neue Album «Das Ende der Beschwerde» erscheint am 28. Oktober. Es enthält so neo-poetische Songs wie «Sag mir wie ich beginnen soll», «Wort von den Worten an den Wänden» oder aber «Begrabt mein iPhone an der Biegung des Flusses». Die Tour geht in diesen Tagen los: 9.10. Hannover, 4.11. Konstanz, 5.11. Tübingen, 6.11. Frankfurt/Main, 11./12.11. Wien, 13.11. Salzburg, 19.11. Heidelberg, 24.11. Wels, 26.11. Schorndorf, 14.12. Hamburg, 22.1. Darmstadt.