Bremen (dpa) - Im Bremer Fallturm können Schwindelfreie jetzt wieder Partys der Superlative feiern: in 130 Metern Höhe. Näher an den Wolken geht es im platten Norden wohl kaum.

In der Röhre des neuen Bremer Wahrzeichens experimentieren Wissenschaftler in der Schwerelosigkeit, an der Spitze lädt eine Lounge mit großen Fenstern zum Verweilen. «Da kann man einen schönen Rundum-Blick genießen», sagt Sabine Vogelsang vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation.

Runde Geburtstage, Taufen, kleine Hochzeitsempfänge und Weihnachtsfeiern - das hat es alles schon in luftiger Höhe gegeben. Vor zehn Jahren musste die außergewöhnliche Location aber wegen Brandschutzauflagen schließen. Nach einem Umbau ist sie seit kurzer Zeit wieder geöffnet. Die Partygäste können sich dort jedoch nur an der Höhe und dem Ausblick berauschen. Mehr als ein, zwei Bier oder Gläschen Wein sind aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.