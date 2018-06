London (dpa) - R&B-Sängerin Rihanna ist sich offenbar nicht zu fein, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen. Wohl um Staus in Londons meist verstopften Straßen zu umgehen, fuhr die 23-Jährige - begleitet von Sicherheitskräften - mit der U-Bahn zu ihrem «Loud»-Konzert.

Das berichtete die «Sun» am Donnerstag auf ihrer Website. Die Künstlerin soll sich im Zug mit anderen Fahrgästen unterhalten und bereitwillig fotografiert lassen haben, berichten Beobachter. In Deutschland gibt Rihanna zwei Konzerte: Am 25. Oktober in München und am 26. Oktober in Frankfurt am Main.

Bericht in «The Sun»