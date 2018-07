Rom (SID) - Der neunmalige Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi aus Italien hat sich am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Japan den kleinen Finger der linken Hand gebrochen. Wegen der Verletzung, die sich der MotoGP-Pilot in Motegi bei einem Sturz kurz nach Rennbeginn zuzog, musste sich der 32-Jährige im Krankenhaus der norditalienischen Stadt Cattolica behandeln lassen. Das berichtet die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport.

Rossis Teilnahme am Großen Preis von Australien (16. Oktober) soll aber nicht gefährdet sein. Derzeit liegt der Ducati-Pilot in der Königsklasse nur auf dem sechsten WM-Rang. In der bislang enttäuschend verlaufenen Saison ist dem italienischen Nationalhelden nur ein Podiumsplatz gelungen. In Frankreich wurde Rossi Dritter.