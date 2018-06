Las Vegas/New York (dpa) - Der Gitarrist und Songwriter Marv Tarplin, der der Motown-Gruppe «Smokey Robinson and the Miracles» mit etlichen Hits zum Erfolg verhalf, ist tot. Nach einem Bericht der «New York Times» vom Mittwoch starb Tarplin schon am Freitag im Alter von 70 Jahren in seinem Haus in Las Vegas.

Zu den Songs, die ihn berühmt machten, gehört unter anderen «The Tracks of My Tears» sowie «My Girl Has Gone» und «Going to Go-Go». Tarplin stammte aus Atlanta, zog aber in jungen Jahren nach Detroit und stellte sich bei Berry Gordy's Motown Label als Gitarrist vor. Dort traf er auf Robinson, der sein Talent erkannte und ihn auf der Stelle anheuerte. Ihre Zusammenarbeit erstreckte sich über mehrere Jahrzehnte. 1972 folgte Tarplin dem Sänger nach Los Angeles und schrieb dort unter anderen den Song «Cruisin» für ihn.

Bericht in «New York Times»