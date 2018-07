Berliner SPD will mit CDU über Zusammenarbeit sprechen

Berlin (dpa) - In Berlin stehen die Zeichen auf große Koalition. Die Landes-SPD will mit der CDU über eine Regierungszusammenarbeit sprechen. Die Koalitionsgespräche mit den Grünen waren kurz nach Beginn gescheitert. Die unterschiedlichen Auffassungen über eine Verlängerung der Stadtautobahn A 100 ließen sich nicht zusammenbringen. Laut SPD-Landeschef Michael Müller soll es möglichst schon in der kommenden Woche Vorgespräche mit der CDU für Koalitionsverhandlungen geben.

Ost-Regierungschefs reden mit Merkel über Investitionszulage

Leipzig (dpa) - Die Regierungschefs der ostdeutschen Bundesländer sowie Berlins treffen sich am Vormittag mit Kanzlerin Angela Merkel. In Leipzig soll es um die Wirtschaftsentwicklung, die Energiewende, die EU-Förderpolitik und die Altschulden im Wohnungsbau gehen. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich hat wiederholt den Erhalt der Investitionszulage über das Jahr 2013 hinaus gefordert. Wegen der geringeren Wirtschaftskraft im Osten sei die Zulage noch bis 2019 nötig, meint er.

Sarah Palin tritt nicht zu US-Präsidentenwahlen an

Washington (dpa) - Sarah Palin wird bei den US-Präsidentenwahlen im kommenden Jahr nicht antreten. Sie habe entscheiden, sich nicht um eine Nominierung bei den Republikanern zu bewerben. Das teilte die 47-Jährige in einer Erklärung mit. Palin war bis 2009 Gouverneurin von Alaska und hatte bei den Präsidentenwahlen 2008 für das Amt der Vizepräsidentin kandidiert. Zeitweise galt sie als Ikone der populistischen Tea-Party-Bewegung.

