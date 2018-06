Brüssel (dpa) - Die Nato-Verteidigungsminister setzen ihre Konferenz in Brüssel heute mit Beratungen über die Einsätze in Libyen und Afghanistan vor. An dem Treffen werden auch Truppensteller teilnehmen, die dem transatlantischen Bündnis nicht angehören.

Der Libyen-Einsatz gilt nach einem halben Jahr als fast abgeschlossen. Ihren Einsatz in Afghanistan will die Nato dagegen mindestens bis Ende 2014 fortsetzen. Bis dann sollen alle Kampftruppen abgezogen werden. Allerdings will die internationale Gemeinschaft Afghanistan auch darüberhinaus unterstützen.

Der Beginn des Afghanistan-Einsatzes jährt sich am Freitag zum zehnten Mal. Nach der Nato-Konferenz will sich Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) mit den anderen 17 Truppenstellern im nordafghanischen Zuständigkeitsgebiet der Bundeswehr treffen.

Dabei wird es vor allem darum gehen, wie der Beginn des Abzugs organisiert werden kann. Die USA wollen noch in diesem Jahr 10 000 ihrer rund 100 000 Soldaten nach Hause holen. Die Bundesregierung will den Abzug der Bundeswehr zum Jahreswechsel einleiten, hat aber noch keine konkreten Pläne.

