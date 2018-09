Inhalt Seite 1 — Grüne verärgert über Wowereit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Grünen haben verärgert auf das Scheitern der Koalitionsverhandlungen mit der SPD in Berlin reagiert. Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, Renate Künast, geht sogar von nachhaltigen Folgewirkungen für die Zukunft von Rot-Grün insgesamt aus.

«Grüne denken an die Glaubwürdigkeit. Das ist einer unserer höchsten Werte. Und ich bin mir sicher, kein Grüner wird das der SPD vergessen», was mit dem Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit in Berlin passiert sei, sagte sie der «Leipziger Volkszeitung» (Donnerstag).

Hauptgrund für den misslungenen Auftakt der Koalitionsverhandlungen mit den Grünen am Mittwoch waren die unüberbrückbaren Meinungsverschiedenheiten zur Verlängerung der Stadtautobahn A100 um 3,2 Kilometer. Der SPD-Landesvorstand beschloss am Abend einstimmig, nun mit der CDU über eine Koalition zu sprechen. SPD-Landeschef Michael Müller kündigte an, die Vorgespräche mit der CDU sollten möglichst schon in der kommenden Woche beginnen.

Wowereit begründete das Ende der Verhandlungen mit dem seit langem andauernden Streit um die Autobahn: «Bei dem Thema A100 sind die Positionen offenbar nicht in Einklang zu bringen», sagte er.

Die Grünen warfen Wowereit vor, eine Koalition mit ihnen nie gewollt zu haben. Parteichefin Claudia Roth sagte der «Frankfurter Rundschau» (Donnerstag), die Grünen hätten sich auch bei ihrem «Kernanliegen», dem Nein zum Autobahn-Ausbau, kompromissbereit gezeigt. Wowereit habe jedoch jede Verhandlung darüber abgelehnt. «Rot-Grün scheitert also nicht an der A 100, sondern an Wowereits fehlender Bereitschaft, überhaupt auf einen potenziellen Partner zuzugehen und uns auf Augenhöhe zu begegnen.»

Der CO-Vorsitzende Cem Özdemir sagte den «Ruhr Nachrichten» (Dortmund/Donnerstag): «Wowereit fürchtet offenkundig um die Mehrheit in den eigenen Reihen.» Die Grünen seien eben «keine Abnicker wie die Linkspartei», sondern selbstbewusst: «Das ist für Wowereit offenbar schon zu viel.»

Der SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel nannte das Nein der Grünen zur Autobahn 100 in Berlin unverständlich. Er rief die Grünen dazu auf, ihre Haltung zu Verkehrsprojekten generell zu überdenken. Eine moderne wirtschaftsfreundliche Infrastruktur sei die Grundlage des Wohlstands in Deutschland, dazu gehörten auch Autobahnen, Schienenwege, Stromtrassen und Pipelines, sagte er der «Hannoverschen Allgemeinen Zeitung» (Donnerstag).