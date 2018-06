Panama Ciy (Panama) (SID) - Die deutsche Baseball-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Panama auch ihr drittes Spiel verloren. Gegen die Dominikanische Republik kassierte das Team von Bundestrainer Greg Frady eine 2:13-Niederlage. In der Gruppe B liegt die Auswahl des Deutschen Baseball und Softball Verbandes (DBV) als Siebter auf dem vorletzten Rang. Nur vier Mannschaften jeder Gruppe kommen weiter.

Zum Auftakt hatte das DBV-Team am Sonntag 4:5 gegen Nicaragua verloren, am Montag folgte ein 5:6 nach Extra-Innings gegen Südkorea. Am Donnerstag geht es gegen Europameister Italien, danach warten Spiele gegen Venezuela, Rekordweltmeister Kuba und Australien.