München (SID) - München will nach der gescheiterten Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2018 die "olympischen Spiele" der Action- und Fun-Sportler in die Stadt holen. Von 2013 bis 2015 sollen im Olympiapark die "Global X Summer Games" stattfinden. "Für uns ist diese Bewerbung von großer Bedeutung", sagte Olympiapark-Chef Ralph Huber am Donnerstag: "Wenn man sieht, in welcher Geschwindigkeit sich die X-Games entwickelt haben und welches Potenzial dieser Event hat, liegt es auf der Hand, sie nach München in den Olympiapark holen zu wollen."

Die X-Games sind eine Erfindung des Fernsehsenders ESPN. Die 1995 erstmals ausgetragene Veranstaltung ist eine Art Olympia für Sportarten wie Skateboarding, Freestyle-Motocross, BMX oder Mountainbike (Sommer) sowie für Snowboarding und Freeskiing.

Mit der Expansion nach Europa und Asien soll ab 2013 die "Global X Games"-Serie starten. Zu den existierenden Veranstaltungsorten Los Angeles (Summer X Games), Aspen/USA (Winter X Games) sowie Tignes/Frankreich (Winter) kommen außerhalb der USA noch zwei neue Standorte in Asien (Sommer und Winter) und ein europäischer Ausrichtungsort (Sommer) hinzu.