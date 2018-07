London/München (dpa) - Europas größter Versicherer Allianz hält trotz der Turbulenzen an den Finanzmärkten an seinem Gewinnziel für das laufende Jahr fest. Der operative Gewinn werde in diesem Jahr voraussichtlich in der Spanne von 7,5 Milliarden bis 8,5 Milliarden Euro liegen.

Dies geht aus einer Präsentation von Allianz-Chef Michael Diekmann zu einer Analystenveranstaltung in London hervor. In Staatsanleihen der hochverschuldeten EU-Staaten habe der Konzern nur begrenzt Geld angelegt. Zur Jahresmitte hielt die Allianz demnach Staatsanleihen aus Griechenland, Portugal, Irland und Spanien - den sogenannten PIGS-Staaten - von 7,3 Milliarden Euro.

Dies entspreche 1,6 Prozent der gesamten Finanzanlagen des Konzerns. Der Löwenanteil entfalle mit 5,1 Milliarden Euro auf Spanien, für Griechenland nennt die Allianz eine Summe von 782 Millionen Euro. Rechnet man die Anleihen des ebenfalls hochverschuldeten Italien hinzu, steigt das Allianz-Engagement in den PIIGS-Staaten genannten Ländern allerdings auf 36,4 Milliarden Euro. Darin waren zum Stichtag unrealisierte Verluste von 1,4 Milliarden Euro enthalten.

