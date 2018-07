FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Donnerstag wenig Impulse verzeichnet und hielt sich stabil über der Marke von 1,33 Dollar. An den Finanzmärkten wird mit Spannung die anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. Im Mittagshandel stand der Euro bei 1,3364 Dollar. Damit kostete ein Dollar 0,7485 Euro. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochmittag auf 1,3337 (Dienstag: 1,3181) Dollar festgesetzt.

An den Devisenmärkten sind alle Augen auf die letzte Notenbanksitzung unter Leitung des scheidenden EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet gerichtet. Die Devisen-Experten der HSH Nordbank rechnen damit, dass der Euro durch ein Ausbleiben einer Leitzinssenkung etwas Auftrieb bekommt. Die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen erwarten aufgrund der zuletzt gestiegenen Inflation in der Eurozone ebenfalls keinen Zinsschritt.

Dennoch dürften die Währungshüter Maßnahmen ergreifen, um die verunsicherten Märkte zu stabilisieren. Als wahrscheinlich gelten neue Liquiditätsspritzen in Form von Refinanzierungsgeschäften mit einer ausgedehnten Laufzeit von einem Jahr. Zudem könnte die EZB ihre Aufkäufe von "gedeckten Anleihen" wie zum Beispiel Pfandbriefen wieder aufnehmen.