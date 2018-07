Hannover (dpa) - Der Automobilzulieferer Continental will mehr als eine halbe Milliarde Dollar (372 Millionen Euro) in ein neues Reifenwerk in den USA investieren und mehr als 1600 Arbeitsplätze schaffen.

Damit solle die wachsende Nachfrage nach Autoreifen vor allem in den USA gedeckt werden, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend mit. In der ersten Phase werde die Kapazität bei voll hochgefahrener Produktion im Jahr 2017 fast fünf Millionen Reifen pro Jahr betragen. Bis 2021 sollen es dann schon acht Millionen sein. Das neue Werk wird in Sumter im US-Bundesstaat South Carolina entstehen.

«Dieses wichtige Projekt ist Teil der Wachstumsstrategie von Continental weltweit und zielt in diesem Fall speziell auf den nord-, mittel- und südamerikanischen Markt», sagte der Chef der Reifensparte Nikolai Setzer laut Mitteilung. Allein 2011 würden fast eine Milliarde Dollar in den Ausbau von Produktionskapazitäten in dieser Region fließen.