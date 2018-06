Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Tage hat sich der deutsche Aktienmarkt vor dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eine Atempause genommen.

Der Dax zeigte sich vom dritten starken Tag an der Wall Street zunächst unbeeindruckt und büßte in den ersten Minuten 0,07 Prozent ein 5641 Punkte. Der Leitindex bleibt jedoch in Sichtweite seines jüngsten Zwischenhochs bei 5704 Punkten. Der MDax gab um 0,02 Prozent nach auf 8396 Punkte, der TecDax sank um 0,12 Prozent auf 663 Punkte.

Die weitere Öffnung der Liquiditätsschleusen durch die Europäische Zentralbank sowie die Bank of England habe der jüngsten Aufholjagd weiteren Schub gegeben, hieß es am Markt. Positiv wirke auch die unerwartet stark gestiegene Beschäftigungszahl im US-Privatsektor nach.