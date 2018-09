Köln (SID) - Die deutsche U20-Nationalmannschaft trifft bei der Eishockey-Weltmeisterschaft der zweitklassigen Division I in Garmisch-Partenkirchen zum Auftakt auf Weißrussland. Das geht aus dem Spielplan hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Nach dem ersten Duell am 11. Dezember (16.00 Uhr) folgen bei der Heim-WM Partien gegen Österreich, Slowenien, Großbritannien und Norwegen. Der Turniersieger steigt in die Elitegruppe auf.