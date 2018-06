Hamm (SID) - Ein umgekippter Schweinelaster hat die Anreise der Düsseldorfer EG zu ihrem Spiel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei den Hannover Scorpions verzögert. Weil der achtmalige deutsche Meister in einem durch den Unfall verursachten Stau steckenblieb, erreichte die DEG die niedersächsische Landeshauptstadt erst verspätet. Der Anpfiff der Partie wurde daher um zwei Stunden auf 21.00 Uhr nach hinten verlegt.

Wie die Polizei mitteilte, war der Anhänger des Tiertransporters am frühen Nachmittag auf der Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover kurz nach der Anschlussstelle Hamm aus ungeklärter Ursache umgekippt. Daraufhin flüchteten 30 der 99 Schweine auf die Fahrbahn.

Nachdem die Einsatzkräfte die Tiere, von denen fünf starben, in einem Ersatzgefährt untergebracht hatten und die Fahrbahn geräumt war, konnte der Verkehr am späten Nachmittag wieder aufgenommen werden. Da hatte sich aber bereits ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet, in den auch die DEG geriet.