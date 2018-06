Zenica (SID) - Ex-Europameister Frankreich und Bosnien-Herzegowina bestreiten in der in der Qualifikation zur Fußball-EM 2012 ein Endspiel um das direkte Ticket für die Endrunde in Polen und der Ukraine. Am vorletzten Spieltag der Gruppe D gewannen die Franzosen souverän 3:0 (2:0) gegen Albanien und verteidigten damit erfolgreich Platz eins mit einem Punkt Vorsprung vor den Bosniern, die Luxemburg 5:0 (4:0) besiegten. Am Dienstag (21.00 Uhr) empfängt die "Equipe Tricolore" den Verfolger im Stade de France.

Für das ohne der verletzten Franck Ribéry angetretene Frankreich waren gegen Albanien Florent Malouda (13.), Loic Rémy (38.) und Anthony Réveillère (67.) erfolgreich. Bei Bosnien schossen die früheren Bundesliga-Profis Edin Dzeko (12.) und Zvjezdan Misimovic (15./ 22.) sowie Miralem Pjanic (36.) und Haris Medunjanin (51.) den sicheren Erfolg heraus, der Hoffenheimer Vedad Ibisevic und der Freiburger Mensur Mujdza standen in der Startformation.