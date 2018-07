Podgorica/Cardiff (SID) - (SID) - Ex-Weltmeister England steht als siebter Teilnehmer an der Fußball-EM 2012 in Polen und der Ukraine fest. Den "Three Lions" reichte im vorletzten Qualifikations-Spiel ein 2:2 (2:1) bei Verfolger Montenegro, um sich den Sieg in der Gruppe G zu sichern. Vor England hatten neben den beiden Gastgeber-Nationen schon Deutschland, Spanien, Italien und die Niederlande ihr Ticket gebucht.

In Podgorica lagen die Briten nach Toren von Ashley Young (11.) und Darren Bent (31.) bereits 2:0 vorne, kassierten dann aber kurz vor der Pause den Anschlusstreffer durch Elsad Zverotic (45.). In der Schlussphase sah Englands Stürmerstar Wayne Rooney nach grobem Foulspiel die Rote Karte (74.), ehe Andrija Delibasic in der Nachspielzeit noch der Ausgleich für Montenegro gelang. Bei den Hausherren spielte der Fürther Miloras Pekovic durch.

Mit dem Unentschieden sicherte sich das kleine Montenegro Platz zwei, weil die Schweiz um Trainer Ottmar Hitzfeld am vorletzten Spieltag mit 0:2 (0:0) in Wales patzte. Nach einer Roten Karte für den Schweizer Reto Ziegler (55.) trafen Arsenals Aaron Ramsey (60./Elfmeter) und Tottenhams Gareth Bale (71.) für die Briten. Bei den Eidgenossen kamen die Bundesliga-Profis Diego Benaglio (Wolfsburg), Eren Derdyok (Leverkusen) und Timm Klose (Nürnberg) von Beginn an zum Einsatz.