Belgrad (SID) - Vor dem als Hochrisikospiel eingestuften EM-Qualifikationsmatch in Serbien sind 32 italienische Ultras an der Einreise in den Balkanstaat gehindert worden. Die rechtsgerichteten Anhänger der "Squadra Azzurra" wurden von der Polizei an der Grenze zwischen Kroatien und Serbien abgewiesen, weil sie keine gültigen Tickets vorweisen konnten.

Das Hinspiel in Genua war im vergangenen Jahr nach von serbischen Fans verursachten Krawallen abgebrochen und anschließend am grünen Tisch 3:0 für Italien gewertet worden. Für das Rückspiel beschlossen die Behörden in Belgrad, italienische Tifosi nicht zuzulassen. Tickets, die online von italienischen Anhängern erworben wurden, wurden nicht angenommen.