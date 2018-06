München (SID) - Toni Kroos vom FC Bayern München wird der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aller Voraussicht nach für das Spiel in der EM-Qualifikation am kommenden Dienstag (19.00 Uhr/ZDF) in Düsseldorf gegen Belgien wieder zur Verfügung stehen. Kroos, der wegen eines grippalen Infekts fünf Tage mit dem Training aussetzen und deshalb auf die Reise zum Spiel gegen die Türkei in Istanbul verzichten musste, absolvierte am Freitag unter Leitung von Co-Trainer Peter Herrmann eine Übungseinheit der Nicht-Nationalspieler des FC Bayern. Nach Angaben des FC Bayern wird Kroos voraussichtlich am Samstag ins Trainingsquartier der Nationalmannschaft nach Düsseldorf reisen.